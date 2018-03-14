Как возводили Крымский мост: участники стройки века поделились воспоминаниями

Трудно поверить, но в марте
2016-го на месте грандиозного сооружения над Керченским проливом не было ничего. Тогда только приступали к закладке фундамента. Сейчас автомобильная часть переправы уже практически готова. Сотни инновационных решений и уникальных инженерных операций позволили в кратчайшие сроки проложить путь над морем, несмотря на сложный рельеф и особые климатические условия.
Мачты освещения с фонарями, ограждения и отбойники, автомобильная часть Крымского моста уже сегодня находится в предпусковой готовности. Скоро здесь проедут первые автомобили.
Каких только информационных вбросов не было за два года строительства моста в Керченском проливе. Европейские СМИ, например, писали, что сваи уйдут в многолетние иловые отложения, весенний ледоход сомнет опоры, а сдвиг тектонических плит разорвет перекрытия. На все эти вбросы инженеры и строители лишь весело улыбались, продолжая строить Крымский мост.
12 километров перехода — это бесчисленное множество вбитых в морское дно свай, тысячи тонн металлоконструкций и сотни инновационных решений. Морская операция по транспортировке и подъему на проектную высоту габаритных конструкций стала первой в практике отечественного мостостроения.
Роман Новиков, начальник ФКУ УпрДор «Тамань»: «Два года назад на этом месте мы только производили работы по погружению опытных свай, только начинали работы, которые позволяли нам сделать выводы, как мы будем строить мост, какими средствами, механизмами будем погружать сваи, возводить опоры, монтировать пролетные строения. На сегодняшний день на этом месте завершена основная часть конструктивов автодорожной части моста».
Крымский мост — это артерия, которая связала полуостров с материком. Его ждали, о нем мечтали многие годы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Каких только информационных вбросов не было за два года строительства моста в Керченском проливе. Европейские СМИ, например, писали, что сваи уйдут в многолетние иловые отложения, весенний ледоход сомнет опоры, а сдвиг тектонических плит разорвет перекрытия. На все эти вбросы инженеры и строители лишь весело улыбались, продолжая строить Крымский мост.
12 километров перехода — это бесчисленное множество вбитых в морское дно свай, тысячи тонн металлоконструкций и сотни инновационных решений. Морская операция по транспортировке и подъему на проектную высоту габаритных конструкций стала первой в практике отечественного мостостроения.
Роман Новиков, начальник ФКУ УпрДор «Тамань»: «Два года назад на этом месте мы только производили работы по погружению опытных свай, только начинали работы, которые позволяли нам сделать выводы, как мы будем строить мост, какими средствами, механизмами будем погружать сваи, возводить опоры, монтировать пролетные строения. На сегодняшний день на этом месте завершена основная часть конструктивов автодорожной части моста».
Крымский мост — это артерия, которая связала полуостров с материком. Его ждали, о нем мечтали многие годы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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