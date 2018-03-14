Минсельхоз раскритиковал идею об акцизах на «вредные» продукты

Минсельхоз выступил против введения акцизов на сладкие напитки и слишком соленые продукты. С такой инициативой ради здорового образа жизни россиян выступил Минздрав.
В Минсельхозе уверены, что проект стратегии по формированию здорового образа жизни, подготовленный Минздравом, «требует существенной доработки».
Министерство, в частности, не согласно с введением акцизов на так называемые сладкие напитки, например, газировку, а также на продукты с избыточным содержанием соли. В ведомстве считают, что нужно учитывать традиции потребления продуктов, а именно квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров и кваса.
Кроме того, в ведомстве отмечают минусы и с экономической стороны: объемы производства напитков, овощных консервов и хлебобулочных изделий в России сейчас и так снижаются, а после введения акцизов рынок ждет неравная конкуренция. Поскольку для компаний из других стран Евразийского экономического союза акцизов нет, они смогут нарастить поставки, а часть отечественных предприятий может и вовсе закрыться.
Министерство, в частности, не согласно с введением акцизов на так называемые сладкие напитки, например, газировку, а также на продукты с избыточным содержанием соли. В ведомстве считают, что нужно учитывать традиции потребления продуктов, а именно квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров и кваса.
Кроме того, в ведомстве отмечают минусы и с экономической стороны: объемы производства напитков, овощных консервов и хлебобулочных изделий в России сейчас и так снижаются, а после введения акцизов рынок ждет неравная конкуренция. Поскольку для компаний из других стран Евразийского экономического союза акцизов нет, они смогут нарастить поставки, а часть отечественных предприятий может и вовсе закрыться.
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