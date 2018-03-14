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    Горнолыжник Бугаев завоевал серебро Паралимпиады в гигантском слаломе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Горнолыжник Бугаев завоевал серебро Паралимпиады в гигантском слаломе

    Горнолыжник Бугаев завоевал серебро Паралимпиады в гигантском слаломе

    Горнолыжник Бугаев завоевал серебро Паралимпиады в гигантском слаломе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхёнчхане в гигантском слаломе в классе «стоя».

    Бугаев показал второй результат — 2 минуты 13,49 секунды. Победа в гигантском слаломе в классе «стоя» досталась швейцарцу Тео Гмуру — 2 минуты 12,47. А бронзовую медаль завоевал канадец Алексис Гимонд — 2 минуты 13,67.

    Для Бугаева это уже вторая медаль на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Накануне он выиграл суперкомбинацию, завоевав золотую медаль.

    Алексей Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. Он выступает за сборную России с 2012 года. На Паралимпийских играх в Сочи в 2014-м он завоевал три медали. В том же году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Напомним, из-за отстранения Паралимпийского комитета России спортсмены выступают в усеченном составе. На Паралимпиаде в Пхёнчхане состязаются 30 атлетов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают участникам Игр с нарушением зрения.

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