Горнолыжник Бугаев завоевал серебро Паралимпиады в гигантском слаломе

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхёнчхане в гигантском слаломе в классе «стоя».
Бугаев показал второй результат — 2 минуты 13,49 секунды. Победа в гигантском слаломе в классе «стоя» досталась швейцарцу Тео Гмуру — 2 минуты 12,47. А бронзовую медаль завоевал канадец Алексис Гимонд — 2 минуты 13,67.
Для Бугаева это уже вторая медаль на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Накануне он выиграл суперкомбинацию, завоевав золотую медаль.
Алексей Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. Он выступает за сборную России с 2012 года. На Паралимпийских играх в Сочи в 2014-м он завоевал три медали. В том же году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Напомним, из-за отстранения Паралимпийского комитета России спортсмены выступают в усеченном составе. На Паралимпиаде в Пхёнчхане состязаются 30 атлетов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают участникам Игр с нарушением зрения.
Для Бугаева это уже вторая медаль на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Накануне он выиграл суперкомбинацию, завоевав золотую медаль.
Алексей Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. Он выступает за сборную России с 2012 года. На Паралимпийских играх в Сочи в 2014-м он завоевал три медали. В том же году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Напомним, из-за отстранения Паралимпийского комитета России спортсмены выступают в усеченном составе. На Паралимпиаде в Пхёнчхане состязаются 30 атлетов из России и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают участникам Игр с нарушением зрения.
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