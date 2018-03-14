СК завел дело после гибели супругов в своей квартире при прорыве трубы с горячей водой

Следователи возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары в результате прорыва трубы с горячей водой у них дома в Астрахани.

ЧП произошло в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Зелёной улице в Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста. В квартире произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары.



Прибывшие на место спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы.



Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «После гибели супружеской пары пенсионеров от ожогов в результате прорыва трубы с горячей водой в Астрахани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Как сообщает пресс-служба ведомства, смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов. В настоящее время следователи изъяли и анализируют необходимую документацию. Установлено, что представители управляющей компании были в курсе проблем с водоснабжением в данной квартире.