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    СК завел дело после гибели супругов в своей квартире при прорыве трубы с горячей водой

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    СК завел дело после гибели супругов в своей квартире при прорыве трубы с горячей водой

    СК завел дело после гибели супругов в своей квартире при прорыве трубы с горячей водой

    Следователи возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары в результате прорыва трубы с горячей водой у них дома в Астрахани.

    ЧП произошло в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Зелёной улице в Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста. В квартире произошел прорыв трубы с горячей водой. Соседи позвонили в службу спасения и детям супружеской пары.

    Прибывшие на место спасатели и родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы.

    Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «После гибели супружеской пары пенсионеров от ожогов в результате прорыва трубы с горячей водой в Астрахани возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Как сообщает пресс-служба ведомства, смерть пенсионеров наступила в результате полученных ожогов. В настоящее время следователи изъяли и анализируют необходимую документацию. Установлено, что представители управляющей компании были в курсе проблем с водоснабжением в данной квартире.

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