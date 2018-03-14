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    В центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео. Челябинск, автомобили, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео

    В центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео

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    В центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео

    В центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео

    В центре Челябинска загорелся и взорвался автомобиль с газовым баллоном: видео

      Автомобиль Hyundai Solaris загорелся в центре Челябинска утром в среду, пострадали два человека.

      Инцидент произошел около семи утра по местному времени на улице Энгельса. Пожар вспыхнул в автомобиле. На видео, которое выложили в Сети очевидцы, видно, что водитель, предположительно, успел выбраться из машины. Судя по кадрам, пламя охватило иномарку за считаные секунды. Приехавшие на вызов спасатели принялись тушить возгорание, в это время прогремел взрыв.

      В МЧС сообщили о двоих пострадавших. Представителя ведомства цитирует РИА Новости.

      Михаил Юрин, ГУ МЧС РФ по Челябинской области: «Установлено, что при прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон. В городские больницы за медицинской помощью обратились два человека».

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