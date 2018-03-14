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    В Сургуте задержали женщину, выбросившую в мусорный контейнер младенца

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    В Сургуте задержали женщину, выбросившую в мусорный контейнер младенца

    В Сургуте задержали женщину, выбросившую в мусорный контейнер младенца

    Следователи задержали женщину, которая выбросила в Сургуте в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка. Мертвого младенца обнаружили сотрудники коммунальной службы.

    По информации, размещенной в официальном Telegram-канале Следственного комитета, «подозреваемую установили и задержали». С ней проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В отношении 28-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.

    Ранее сообщалось, что 12 марта работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца. По данному факту была начата процессуальная проверка. Тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

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