В Сургуте задержали женщину, выбросившую в мусорный контейнер младенца

Следователи задержали женщину, которая выбросила в Сургуте в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка. Мертвого младенца обнаружили сотрудники коммунальной службы.
По информации, размещенной в официальном Telegram-канале Следственного комитета, «подозреваемую установили и задержали». С ней проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В отношении 28-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.
Ранее сообщалось, что 12 марта работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца. По данному факту была начата процессуальная проверка. Тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Ранее сообщалось, что 12 марта работники коммунальной службы обнаружили в мусорном баке на улице Профсоюзов в Сургуте тело младенца. По данному факту была начата процессуальная проверка. Тело ребенка будет направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
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