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    Михалина Лысова взяла серебро в лыжном спринте в Пхёнчхане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Михалина Лысова взяла серебро в лыжном спринте в Пхёнчхане

    Михалина Лысова взяла серебро в лыжном спринте в Пхёнчхане

    Михалина Лысова взяла серебро в лыжном спринте в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Россиянка Михалина Лысова стала обладательницей серебряной медали в Пхёнчхане.

    Лыжница заняла второе место в забеге на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, отстала на 14,1 секунды от победительницы гонки, спортсменки из Белоруссии Светланы Саханенко (4 минуты 29,9 секунды). Третьей стала украинка Оксана Шишова, уступившая 15,7 секунды.

    смотретьБиатлонистка Лысова взяла серебро Паралимпиады
    Биатлонистка Лысова взяла серебро Паралимпиады
    Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.

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