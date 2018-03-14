Михалина Лысова взяла серебро в лыжном спринте в Пхёнчхане

Россиянка Михалина Лысова стала обладательницей серебряной медали в Пхёнчхане.
Лыжница заняла второе место в забеге на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Лысова, выступавшая с ведущим Алексеем Ивановым, отстала на 14,1 секунды от победительницы гонки, спортсменки из Белоруссии Светланы Саханенко (4 минуты 29,9 секунды). Третьей стала украинка Оксана Шишова, уступившая 15,7 секунды.
Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.
Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.
Комментарии