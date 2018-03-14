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    «Рекс, ешь салат»: СМИ рассказали о курьезном инциденте между Трампом и Тиллерсоном в Китае

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    «Рекс, ешь салат»: СМИ рассказали о курьезном инциденте между Трампом и Тиллерсоном в Китае

    «Рекс, ешь салат»: СМИ рассказали о курьезном инциденте между Трампом и Тиллерсоном в Китае

    Газета The Wall Street Journal опубликовала рассказ одного из своих источников об эпизоде, иллюстрирующем, по мнению издания, «неловкие отношения» между президентом США Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном, уволенным с поста госсекретаря.

    Инцидент произошел в ноябре 2017 года в ходе визита президента США в Китай, когда на приеме в китайском парламенте членам американской делегации подали «увядший» салат цезарь. По данным источника WSJ, Трамп забеспокоился, что нетронутое блюдо оскорбит принимающую сторону, и со словами «Рекс, ешь салат» призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде. Отмечается, что в ответ Тиллерсон лишь рассмеялся.


    Трамп объявил об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря в своем Twitter. Источники в Белом доме утверждают, что сам глава Госдепа узнал о своем увольнении лишь через Интернет.

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    При этом слухи о его отставке ходили давно. В прессу даже просочилась информация о том, что Тиллерсон после одного из совещаний в Белом доме назвал Трампа болваном. А незадолго до увольнения президент снова поставил госсекретаря в неловкое положение, когда объявил, что готов пойти на переговоры с Ким Чен Ыном, спустя лишь несколько часов после заявления Тиллерсона о том, что до этого еще далеко.

    Сам Дональд Трамп, комментируя перестановки к Госдепе, признал: с Тиллерсоном они расходились во мнениях по многим вопросам, хотя и «неплохо ладили».

    Новым госсекретарем США станет экс-глава ЦРУ Майк Помпео, с которым у Трампа, по его собственным словам, «отличная химия в отношениях».

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