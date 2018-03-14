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    Анна Миленина принесла России шестое золото Паралимпиады

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Анна Миленина принесла России шестое золото Паралимпиады

    Анна Миленина принесла России шестое золото Паралимпиады

    Анна Миленина принесла России шестое золото Паралимпиады
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Россиянка Анна Миленина победила в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди стоячих спортсменок на Паралимпиаде в Пхёнчхане.

    Копилка сборной РФ пополнилась еще одной золотой медалью. Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя». Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды.

    Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки.

    Ранее на Играх в Пхёнчхане Миленина выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км.

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    Теперь на счету команды России 15 медалей — шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.

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