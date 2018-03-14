Анна Миленина принесла России шестое золото Паралимпиады

Россиянка Анна Миленина победила в лыжной спринтерской гонке на 1,5 км среди стоячих спортсменок на Паралимпиаде в Пхёнчхане.
Копилка сборной РФ пополнилась еще одной золотой медалью. Россиянка Анна Миленина выиграла лыжный спринт классическим стилем в категории «стоя». Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды.
Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки.
Ранее на Играх в Пхёнчхане Миленина выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км.
Теперь на счету команды России 15 медалей — шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.
Серебряным призером стала норвежка Вильде Нильсен. Бронзу завоевала канадка Натали Вилки.
Ранее на Играх в Пхёнчхане Миленина выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км и в лыжной гонке на 15 км.
Теперь на счету команды России 15 медалей — шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.
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