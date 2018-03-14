Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

Москвичи и жители Подмосковья сегодня утром встали на скользкий путь. В столице и области — мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и, как следствие, сильнейший гололед.

868 гололед

Москва

погода

Синоптики прогнозируют сегодня перепады температуры — от минус 5 до плюс 4, а к вечеру вновь минус.



Многие автовладельцы уже отказались от личного транспорта и пересели на общественный. Последовать их примеру призывают в Госавтоинспеции. Но если без своей машины никак, то власти рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, и, конечно, не лихачить. К осторожности призывают и пешеходов.