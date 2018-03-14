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    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда. Москва, гололед, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

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    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

    Скользкий путь: московские улицы покрылись коркой льда

      Москвичи и жители Подмосковья сегодня утром встали на скользкий путь. В столице и области — мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и, как следствие, сильнейший гололед.

      Синоптики прогнозируют сегодня перепады температуры — от минус 5 до плюс 4, а к вечеру вновь минус.

      Многие автовладельцы уже отказались от личного транспорта и пересели на общественный. Последовать их примеру призывают в Госавтоинспеции. Но если без своей машины никак, то власти рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, и, конечно, не лихачить. К осторожности призывают и пешеходов.

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