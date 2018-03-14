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    Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах. армия и флот РФ, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

    Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

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    Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

    Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

    Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

      Экипаж десантного корабля «Азов», который 18 марта будет находиться в дальнем походе, досрочно проголосовал на президентских выборах.

      Заранее отдали свои голоса также моряки, служащие на фрегате «Адмирал Эссен» и других кораблях и судах. Все они в день выборов будут выполнять задачи в море.

      Всего в досрочном голосовании уже приняли участие более 80% военнослужащих Тихоокеанского флота. Также свои голоса за кандидатов отдали военные на острове Врангеля, на Курилах, Сахалине и отдаленных районах Камчатки.

      Процесс досрочного волеизъявления запустили 25 февраля.
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