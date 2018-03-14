Экипажи кораблей и военнослужащие отдаленных частей досрочно проголосовали на выборах

Экипаж десантного корабля «Азов», который 18 марта будет находиться в дальнем походе, досрочно проголосовал на президентских выборах.
Заранее отдали свои голоса также моряки, служащие на фрегате «Адмирал Эссен» и других кораблях и судах. Все они в день выборов будут выполнять задачи в море.
Всего в досрочном голосовании уже приняли участие более 80% военнослужащих Тихоокеанского флота. Также свои голоса за кандидатов отдали военные на острове Врангеля, на Курилах, Сахалине и отдаленных районах Камчатки.
Процесс досрочного волеизъявления запустили 25 февраля.
Всего в досрочном голосовании уже приняли участие более 80% военнослужащих Тихоокеанского флота. Также свои голоса за кандидатов отдали военные на острове Врангеля, на Курилах, Сахалине и отдаленных районах Камчатки.
Процесс досрочного волеизъявления запустили 25 февраля.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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