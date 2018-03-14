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    Трамп назначил Хезер Науэрт и. о. заместителя госсекретаря

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    Трамп назначил Хезер Науэрт и. о. заместителя госсекретаря

    Трамп назначил Хезер Науэрт и. о. заместителя госсекретаря

    Президент США Дональд Трамп назначил официального представителя Госдепартамента — 48-летнюю Хезер Науэрт — исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.

    Занимавшего ранее должность замгоссекретаря Стива Голдштейна уволили вместе с его шефом — главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном.

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    Трамп объяснил смену главы Госдепа «химией в отношениях»
    Ранее сообщалось, что президент Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его преемником стал директор ЦРУ Майкл Помпео. Новый глава Госдепа, по словам Трампа, продолжит программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять союзы США и противостоять противникам американского государства.

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