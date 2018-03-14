Опрос: 85% украинцев недовольны своей зарплатой

Подавляющее большинство граждан Украины недовольны своей зарплатой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Research & Branding Group.
Только 12 процентов респондентов заявили о том, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Остальные 85 процентов опрошенных признались, что своей зарплатой они недовольны.
Отмечается, что среди тех, кто негативно оценивает размер заработной платы, больше женщин, чем мужчин. Кроме того, наибольшая доля недовольных зарплатой приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет, передает сайт «Зеркало недели».
Ранее в МИД Украины признали, что каждый месяц страну покидают более 100 тысяч человек. Глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин заявил, что дело не только в зарплатах, но и в качестве жизни в целом.
Отмечается, что среди тех, кто негативно оценивает размер заработной платы, больше женщин, чем мужчин. Кроме того, наибольшая доля недовольных зарплатой приходится на возрастные группы старше 40 и 50 лет, передает сайт «Зеркало недели».
Ранее в МИД Украины признали, что каждый месяц страну покидают более 100 тысяч человек. Глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин заявил, что дело не только в зарплатах, но и в качестве жизни в целом.
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