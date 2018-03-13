Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

Посольство России в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против РФ в связи с отравлением
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Из сообщения посольства РФ: «Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности».
Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании рассмотрит возможность проведения кибератаки против России в качестве ответной меры на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Напомним, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами.
В России отказались отвечать на требования Лондона. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после послания Путина Федеральному собранию, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения, должно было стать понятно, что Россию пугать не надо.
Embassy has officially requested explanations from @ForeignOffice on the cyber attack threats heard at Parliament and in the media. Russia takes a serious view on cyber security breaches. pic.twitter.com/q1Kfvnpn2A— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 13 марта 2018 г.
Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании рассмотрит возможность проведения кибератаки против России в качестве ответной меры на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Напомним, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами.
В России отказались отвечать на требования Лондона. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после послания Путина Федеральному собранию, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения, должно было стать понятно, что Россию пугать не надо.
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