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    Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки. Великобритания, МИД РФ, дипломатия, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

    Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

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    Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

    Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

    Посольство РФ запросило у Лондона объяснений в связи с угрозами кибератаки

      Посольство России в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против РФ в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

      Из сообщения посольства РФ: «Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности».



      Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что правительство Великобритании рассмотрит возможность проведения кибератаки против России в качестве ответной меры на отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля.

      смотретьМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля
      Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля
      Напомним, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастна Россия. Она дала Москве срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений по делу, пригрозив санкционными мерами.

      В России отказались отвечать на требования Лондона. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что после послания Путина Федеральному собранию, где говорилось о новейших разработках в сфере вооружения, должно было стать понятно, что Россию пугать не надо.

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