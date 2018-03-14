Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

Строители Крымского моста сегодня подводят итоги двух лет работы. Трудно поверить, но в марте 2016 года на месте грандиозного сооружения над Керченским проливом не было ничего.
Два года назад специалисты только приступали к закладке фундамента. А на сегодняшний день автомобильная часть переправы уже практически готова: установлены мачты освещения с фонарями, ограждения и отбойники. Скоро там поедут первые машины.
Проложить путь над морем в кратчайшие сроки, несмотря на сложный рельеф и особые климатические условия, позволили инновационные решения и уникальные инженерные операции. Среди них — первая в отечественной практике морская транспортировка и подъем на опоры гигантских арок.
Параллельно с автомобильной частью строители возводят и железнодорожную. Сейчас выполняют надвижку пролетов над морской акваторией. Поезда отправятся по мосту в конце 2019 года.
Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России, что даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.
Проложить путь над морем в кратчайшие сроки, несмотря на сложный рельеф и особые климатические условия, позволили инновационные решения и уникальные инженерные операции. Среди них — первая в отечественной практике морская транспортировка и подъем на опоры гигантских арок.
Параллельно с автомобильной частью строители возводят и железнодорожную. Сейчас выполняют надвижку пролетов над морской акваторией. Поезда отправятся по мосту в конце 2019 года.
Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России, что даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.
Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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