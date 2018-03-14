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    Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНад уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

    Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

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    Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

    Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

    Над уровнем моря: строители Крымского моста подводят итоги двух лет работы

      Строители Крымского моста сегодня подводят итоги двух лет работы. Трудно поверить, но в марте 2016 года на месте грандиозного сооружения над Керченским проливом не было ничего.

      Два года назад специалисты только приступали к закладке фундамента. А на сегодняшний день автомобильная часть переправы уже практически готова: установлены мачты освещения с фонарями, ограждения и отбойники. Скоро там поедут первые машины.

      Проложить путь над морем в кратчайшие сроки, несмотря на сложный рельеф и особые климатические условия, позволили инновационные решения и уникальные инженерные операции. Среди них — первая в отечественной практике морская транспортировка и подъем на опоры гигантских арок.

      Параллельно с автомобильной частью строители возводят и железнодорожную. Сейчас выполняют надвижку пролетов над морской акваторией. Поезда отправятся по мосту в конце 2019 года.

      Мост через Керченский пролив — один из самых амбициозных строительных проектов России. 19-километровый мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России, что даст дополнительный импульс развитию южных регионов страны.

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