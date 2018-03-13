Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В Европе спиннеры включили в список опасных товаров

    комментировать

    В Европе спиннеры включили в список опасных товаров

    В Европе спиннеры включили в список опасных товаров

    Получившие широкую популярность во всем мире спиннеры могут представлять опасность для здоровья детей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

    Специалисты заявили, что особую опасность представляют спиннеры, в которых под кнопкой расположены батарейки.

    Из текста доклада: «Пуговичные батареи при проглатывании ребенком могут вызвать у него ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки».

    Отмечается, что случаев проглатывания детьми деталей игрушек множество. В таких ситуациях необходимо срочное обращение в больницу.

    смотретьАстронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе
    Астронавты NASA показали «бесконечное» вращение спиннера в космосе
    Спиннер — подшипник с приделанными к нему лопастями. Он устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Несмотря на простоту, эта игрушка бьет рекорды популярности на всех континентах. Только за первое полугодие 2017 года было продано несколько десятков миллионов штук.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru