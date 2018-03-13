В Европе спиннеры включили в список опасных товаров

Получившие широкую популярность во всем мире спиннеры могут представлять опасность для здоровья детей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Специалисты заявили, что особую опасность представляют спиннеры, в которых под кнопкой расположены батарейки.
Из текста доклада: «Пуговичные батареи при проглатывании ребенком могут вызвать у него ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки».
Отмечается, что случаев проглатывания детьми деталей игрушек множество. В таких ситуациях необходимо срочное обращение в больницу.
Спиннер — подшипник с приделанными к нему лопастями. Он устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Несмотря на простоту, эта игрушка бьет рекорды популярности на всех континентах. Только за первое полугодие 2017 года было продано несколько десятков миллионов штук.
Из текста доклада: «Пуговичные батареи при проглатывании ребенком могут вызвать у него ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки».
Отмечается, что случаев проглатывания детьми деталей игрушек множество. В таких ситуациях необходимо срочное обращение в больницу.
Спиннер — подшипник с приделанными к нему лопастями. Он устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Несмотря на простоту, эта игрушка бьет рекорды популярности на всех континентах. Только за первое полугодие 2017 года было продано несколько десятков миллионов штук.
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