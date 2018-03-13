Удаленное голосование и QR-коды: в Ленобласти рассказали о новшествах на выборах президента

Выборы президента России НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам чиновника, в этом году будет много временных участков. Например, на пяти островах в Финском заливе люди проголосуют на несколько дней раньше. Туда урны и бюллетени доставят вертолетами.Сегодня же закрылись пункты приемов заявлений на удаленное голосование. Это новшество нынешней избирательной кампании. Граждане активно воспользовались таким правом. И, по данным областного избиркома, по месту своего нахождения выбирать президента собираются свыше 70 тысяч избирателей.Протоколы об итогах голосования будут с QR-кодами, бюллетеней будет два вида — для обычной урны и КОИБа. Михаил Лебединский уверен, что электронный контейнер не получится ни сломать, ни обмануть.