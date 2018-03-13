Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

На месте взрыва газа в Красносельском районе Петербурга завершены спасательные работы. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.
На месте взрыва газа в доме на проспекте Народного Ополчения завершены спасательные работы. Здание отключено от электричества и газоснабжения.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу из дома эвакуированы 82 человека, в том числе шестеро лежачих больных. Жильцов разместили в 399-й школе на улице Добровольцев. Кроме того, для размещения людей предоставлены два автобуса «Пассажиравтотранса».
Известно о троих пострадавших. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Двое осмотрены и отпущены домой.
Пожар, вспыхнувший в первые минуты после ЧП в квартире на 8-м этаже, локализовали в течение часа. По предварительной информации, в подъезде многоэтажки разрушены три пролета. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Работы на месте происшествия в Красносельском районе продолжаются. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу из дома эвакуированы 82 человека, в том числе шестеро лежачих больных. Жильцов разместили в 399-й школе на улице Добровольцев. Кроме того, для размещения людей предоставлены два автобуса «Пассажиравтотранса».
Известно о троих пострадавших. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Двое осмотрены и отпущены домой.
Пожар, вспыхнувший в первые минуты после ЧП в квартире на 8-м этаже, локализовали в течение часа. По предварительной информации, в подъезде многоэтажки разрушены три пролета. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Работы на месте происшествия в Красносельском районе продолжаются. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.
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