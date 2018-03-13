Дикий <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дикий 16+
    •  
    Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе. МЧС, Санкт-Петербург, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

    Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

    комментировать
    Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

    Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

    Жильцы пострадавшей от взрыва питерской многоэтажки будут ночевать в школе

      На месте взрыва газа в Красносельском районе Петербурга завершены спасательные работы. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

      На месте взрыва газа в доме на проспекте Народного Ополчения завершены спасательные работы. Здание отключено от электричества и газоснабжения.

      Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу из дома эвакуированы 82 человека, в том числе шестеро лежачих больных. Жильцов разместили в 399-й школе на улице Добровольцев. Кроме того, для размещения людей предоставлены два автобуса «Пассажиравтотранса».

      Известно о троих пострадавших. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Двое осмотрены и отпущены домой.

      Пожар, вспыхнувший в первые минуты после ЧП в квартире на 8-м этаже, локализовали в течение часа. По предварительной информации, в подъезде многоэтажки разрушены три пролета. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

      Работы на месте происшествия в Красносельском районе продолжаются. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru