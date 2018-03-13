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    Пенсионерка поймала гигантского окуня на рыбалке в Австралии: фото

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    • Фото: Lancelin / facebook.com
    Пенсионерка поймала гигантского окуня на рыбалке в Австралии: фото

    Пенсионерка поймала гигантского окуня на рыбалке в Австралии: фото

    Пенсионерка поймала гигантского окуня на рыбалке в Австралии: фото
  • Фото: Lancelin / facebook.com

    • Жительница Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, который оказался больше нее самой.

    Как передает РИА Новости, Сью гостила в австралийском Перте у сына и невестки и в один из дней решила составить им компанию на рыбалке. По словам женщины, она не рассчитывала на большой улов, однако сразу почувствовала, как на ее приманку клюнуло что-то значительное.

    Сью Элкок: «Самой большой рыбой, которую мне до этого удавалась поймать, был окунь размером около фута (приблизительно 30 см — ред.). И когда эта рыба подняла голову над водой, я просто не могла поверить своим глазам. Она была размером с диван».

    Чтобы вытащить улов из воды, женщине, ее сыну и еще двоим рыбакам понадобился почти час. Женщина помогла сыну разделать окуня и заморозила куски рыбы в холодильнике. Она отметила, что теперь сын и невестка будут не один месяц питаться блюдами, приготовленными из ее улова.

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