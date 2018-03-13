Роскомнадзор обещает зеркальные меры в случае лишения RT лицензии в Великобритании

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал отреагировать, если российский телеканал RT будет лишен лицензии на вещание в Великобритании
из-за дела шпиона Сергея Скрипаля.
По словам Александра Жарова, ответные меры в отношении британских СМИ будут зеркальными и исчерпывающим, если работа RT в Великобритании будет ограничена. Его слова приводит «Интерфакс».
Александр Жаров: «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве».
Ранее британский медиарегулятор Ofcom заявил, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Соединенном Королевстве, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля. В RT выразили несогласие с действиями регулятора, отметив, что Ofcom выходит за пределы своего функционала.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй в парламенте заявила, что Россия, вероятно, причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД РФ назвали эти провокационные обвинения попыткой дискредитировать Россию.
Александр Жаров: «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве».
Ранее британский медиарегулятор Ofcom заявил, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Соединенном Королевстве, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля. В RT выразили несогласие с действиями регулятора, отметив, что Ofcom выходит за пределы своего функционала.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй в парламенте заявила, что Россия, вероятно, причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД РФ назвали эти провокационные обвинения попыткой дискредитировать Россию.
Комментарии