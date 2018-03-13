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    Роскомнадзор обещает зеркальные меры в случае лишения RT лицензии в Великобритании

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    Роскомнадзор обещает зеркальные меры в случае лишения RT лицензии в Великобритании

    Роскомнадзор обещает зеркальные меры в случае лишения RT лицензии в Великобритании

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал отреагировать, если российский телеканал RT будет лишен лицензии на вещание в Великобритании из-за дела шпиона Сергея Скрипаля.

    По словам Александра Жарова, ответные меры в отношении британских СМИ будут зеркальными и исчерпывающим, если работа RT в Великобритании будет ограничена. Его слова приводит «Интерфакс».

    Александр Жаров: «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве».

    Ранее британский медиарегулятор Ofcom заявил, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Соединенном Королевстве, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля. В RT выразили несогласие с действиями регулятора, отметив, что Ofcom выходит за пределы своего функционала.

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