Внук Фрейндлих посвятил свою премию «Прорыв» Олегу Табакову

В Петербурге случился очередной «Прорыв». На новой сцене Александринки вручили театральную премию молодым театральным талантам. Она отмечает начинающих режиссеров, актеров и художников в возрасте до 35 лет.

Лучшей актрисой признана Арина Лыкова из театра «Мастерская». А премией «Лучший актер» наградили сразу двоих — Андрея Кондратьева и Филиппа Могильницкого. Оба служат в «Мизантропе». Свой прорыв совершил и известный рэп- исполнитель Хаски. Заметно волнуясь, он впервые читал на театральной сцене.



В этом году жюри «Прорыва» впервые шагнуло за границы Петербурга. В него вошли влиятельный театральный критик из Польши и руководители нескольких московских театров.



Жанна Зарецкая, театральный критик, соучредитель премии «Прорыв»: «Молодой человек имеет право на ошибку, он имеет право чего-то не доделать или не доработать. И нужны люди, которые смогут в этих еще не очень крепких и не очень уверенных работах разглядеть художника, разглядеть его дальнейший путь».



Практически каждому из них пришлось прорываться через собственную неуверенность и сомнения, страх быть не понятым и перспективу не найти своего зрителя… Тем ценнее, что, испытав момент триумфа, несколько счастливых дебютантов без сожалений переадресовали свои самые дорогие первые награды — старшим товарищам и учителям. Так, премию «Прорыв» в номинации «Лучший менеджер» получил внук Алисы Фрейндлих. Никита Владимиров посвятил ее ушедшему из жизни народному артисту Олегу Табакову.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко присутствовала на церемонии.