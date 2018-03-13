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    В США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места. дети и подростки, США, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места

    В США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места

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    • Фото: Jesus Tejeda / facebook.com
    В США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места

    В США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места

    В США автобус с детьми рухнул в ущелье: видео с места
    • Фото: Jesus Tejeda / facebook.com

      • Туристический автобус с детьми рухнул в ущелье в американском штате Алабама. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили тяжелые травмы.

      Автобус, в котором находились до 45 человек, рухнул в ущелье глубиной около 15 метров. Шериф округа Болдуин сообщил об одном погибшем в ДТП. Состояние шести человек оценивается как тяжелое. В ходе спасательной операции незначительные травмы получил помощник шерифа. По предварительным данным, в аварии погиб водитель автобуса.

      Дети в автобусе возвращались в Техас после экскурсии, отмечает РИА Новости. Причины происшествия выясняются.

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