ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

В этом году, по данным ВЦИОМ, с посланием главы государства Федеральному собранию ознакомились рекордные 56% населения. В прошлый раз этот показатель был 49%. При этом каждый пятый житель страны выслушал речь президента от начала и до конца. Такой высокий показатель эксперты объясняют актуальностью затронутой повестки.Помимо военного, респонденты выделили социально-экономический блок, в рамках которого президент, в частности, говорил о повышении доходов населения, борьбе с бедностью и поддержке малого бизнеса.