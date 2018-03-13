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    ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян. ВЦИОМ, опросы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

    ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

    4 комментария
    ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

    ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

    ВЦИОМ выяснил, какие темы послания президента заинтересовали россиян

      Тема безопасности и обороны вызвала наибольший интерес у россиян, следивших за посланием Владимира Путина Федеральному собранию.

      В этом году, по данным ВЦИОМ, с посланием главы государства Федеральному собранию ознакомились рекордные 56% населения. В прошлый раз этот показатель был 49%. При этом каждый пятый житель страны выслушал речь президента от начала и до конца. Такой высокий показатель эксперты объясняют актуальностью затронутой повестки.

      Помимо военного, респонденты выделили социально-экономический блок, в рамках которого президент, в частности, говорил о повышении доходов населения, борьбе с бедностью и поддержке малого бизнеса.

      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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