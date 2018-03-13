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    RT отреагировал на угрозу отзыва лицензии на вещание в Великобритании

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    RT отреагировал на угрозу отзыва лицензии на вещание в Великобритании

    RT отреагировал на угрозу отзыва лицензии на вещание в Великобритании

    Российский телеканал RT прокомментировал заявления британского медиарегулятора Ofcom о возможном отзыве лицензии на вещание в Великобритании в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    В RT сочли, что Ofcom выходит за пределы своих полномочий, рассматривая возможность лишить телеканал лицензии из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС.

    Из заявления RT: «Мы не согласны с позицией Ofcom. Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с вопросами государства».

    Ранее в британском медиарегуляторе Ofcom заявили, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля.

    смотретьТереза Мэй: за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия
    Тереза Мэй: за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия
    Британский премьер Тереза Мэй высказала предположение, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, вероятно, причастна Россия. В МИД РФ эти выпады назвали провокационными и расценили как попытку дискредитировать Москву.

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