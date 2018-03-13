RT отреагировал на угрозу отзыва лицензии на вещание в Великобритании

Российский телеканал RT прокомментировал заявления британского медиарегулятора Ofcom о возможном отзыве лицензии на вещание в Великобритании в связи с делом об отравлении
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
В RT сочли, что Ofcom выходит за пределы своих полномочий, рассматривая возможность лишить телеканал лицензии из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС.
Из заявления RT: «Мы не согласны с позицией Ofcom. Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с вопросами государства».
Ранее в британском медиарегуляторе Ofcom заявили, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Британский премьер Тереза Мэй высказала предположение, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, вероятно, причастна Россия. В МИД РФ эти выпады назвали провокационными и расценили как попытку дискредитировать Москву.
Из заявления RT: «Мы не согласны с позицией Ofcom. Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с вопросами государства».
Ранее в британском медиарегуляторе Ofcom заявили, что российский телеканал RT может потерять лицензию на вещание в Великобритании, если следствие придет к выводу о причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля.
Британский премьер Тереза Мэй высказала предположение, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, вероятно, причастна Россия. В МИД РФ эти выпады назвали провокационными и расценили как попытку дискредитировать Москву.
Комментарии