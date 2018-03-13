Высокие ставки. Реванш <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки. Реванш 16+
    •  
    В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв. Санкт-Петербург, взрывы, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв

    В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв

    3 комментария
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В жилом доме на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга прогремел взрыв

    В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв

    В жилом доме на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга прогремел взрыв
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • В соцсетях сообщают о ЧП на проспекте Народного Ополчения.

      По предварительным данным, в результате взрыва обрушились верхние этажи дома в доме 219 на проспекте Народного Ополчения. В соцсетях пишут о сильном взрыве. Разрушено четыре квартиры. Обломками завалило припаркованные машины.

      Местные жители говорят, что хлопок был слышен на ближайших улицах, а стены соседней девятиэтажки даже затрясло.

      О жертвах и пострадавших пока данных нет. Информация уточняется. Сейчас идет эвакуация людей.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru