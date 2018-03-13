В жилом доме на юго-западе Петербурга прогремел взрыв

В соцсетях сообщают о ЧП на проспекте Народного Ополчения.
По предварительным данным, в результате взрыва обрушились верхние этажи дома в доме 219 на проспекте Народного Ополчения. В соцсетях пишут о сильном взрыве. Разрушено четыре квартиры. Обломками завалило припаркованные машины.
Местные жители говорят, что хлопок был слышен на ближайших улицах, а стены соседней девятиэтажки даже затрясло.
О жертвах и пострадавших пока данных нет. Информация уточняется. Сейчас идет эвакуация людей.
Местные жители говорят, что хлопок был слышен на ближайших улицах, а стены соседней девятиэтажки даже затрясло.
О жертвах и пострадавших пока данных нет. Информация уточняется. Сейчас идет эвакуация людей.
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