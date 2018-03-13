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    В Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома. Ленинградская область, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома

    В Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома

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    • Фото: vk.com
    В Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома

    В Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома

    В Волхове рухнувший козырек заблокировал вход в подъезд жилого дома
    • Фото: vk.com

      • Жители районного центра в Ленобласти чудом избежали трагедии в результате происшествия на улице Ломоносова.

      Происшествие случилось сегодня днем в одной из пятиэтажек на улице Ломоносова, 20. Там у подъезда обрушился бетонный козырек.

      К счастью, никто не пострадал. Есть предположение, что козырек не выдержал тяжести снега и льда. По сообщениям очевидцев в соцсетях, бетонная плита заблокировала выход из подъезда. Сейчас идут работы по демонтажу козырька.

      В Волхове это не первый подобный случай. Ровно год назад на той же улице в соседнем пятиэтажном доме также рухнул козырек из-за льда. При этом после того происшествия обветшавшие конструкции не укрепили.

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