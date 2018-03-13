Новые «Кресты» поразили корреспондента НТВ просторами и комфортом

Историческое здание на Арсенальной набережной Петербурга лишилось своего статуса самой знаменитой тюрьмы России. Уже третий месяц подследственные обживают новое современное СИЗО в Колпине.

Открывая засов, надзиратель словно приподнимает завесу тайны над интерьером новых камер в «Крестах-2». Здесь 30 квадратных метров, почти квартира-студия. Тут и холодильник, и телевизор (судя по размеру, перевезен еще из первых «Крестов»), и отдельный санузел. При сравнении со старыми помещениями уровень комфорта можно оценить в несколько гостиничных звезд.



Теперь на каждого обитателя — по 7 квадратных метров, раньше это была площадь всей камеры. В 90-е здесь могли спать до 20 человек. Правда, только по очереди. Новый же изолятор можно было бы окрестить пансионатом, если бы не привинченные кровати и ограничители на окнах. Решетки, хоть и остались, но только с внешней стороны, а узникам разрешили даже настольные игры.



Со стороны режимный объект выглядит, как жилой комплекс, административный корпус вообще напоминает бизнес-центр. При сопоставлении со старыми казематами из красного кирпича всё в сравнительной степени — выше, просторнее, светлее.



Схема расположения примерно та же, просто кратно увеличилась площадь каждого объекта. Вместо четырех этажей теперь восемь. Те, кого поместили наверх, гуляют на крыше, остальные — внизу. Разница еще и в том, что если раньше купол паноптикума освещал все уровни, то сейчас в центре каждого креста — дозорный пост, а в каждой камере — еще и по видеокамере.



Наталья Шишова, начальник организационно-аналитического отдела СИЗО «Кресты-2»: « По сути новые „Кресты“ сделаны на основе старых. Здесь также два здания в форме крестов. Также есть административное здание, больница. Новый изолятор отличается по площади. На Арсенальной набережной было 4,5 га, а здесь 35 гектаров».



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов сравнил условия проживания в старых и новых «Крестах».