Коррупция является одним из факторов, которые серьезно тормозят развитие России. Но это беда не только Дагестана, но и других регионов России. Об этом заявил Владимир Путин.
Президент выступил на совещании по социально-экономическому развитию Дагестана. Он заявил, что коррупция — беда не только Дагестана, но и других регионов России. Путин также отметил, что у Дагестана есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития. Ключевыми задачами Путин назвал повышения уровня реальных доходов, создание новых рабочих мест, модернизацию инфраструктуры и социальной сферы.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин встретился с руководителями Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана и другими жителями республики, передает РИА Новости. Президент выразил уверенность, что новое руководство Дагестана сможет наладить ситуацию в регионе, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Президент пообещал соответствующую поддержку федерального центра. Как отметил Песков, несмотря на проблемы в регионе, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед. Он также привел слова Путина, который призвал привести в порядок экономику Дагестана.
Владимир Путин: «Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути».
Как сообщил Песков, Путин заверил участников встречи, что поддержка Дагестана будет продолжена.
Дмитрий Песков: «Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин встретился с руководителями Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана и другими жителями республики, передает РИА Новости. Президент выразил уверенность, что новое руководство Дагестана сможет наладить ситуацию в регионе, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Президент пообещал соответствующую поддержку федерального центра. Как отметил Песков, несмотря на проблемы в регионе, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед. Он также привел слова Путина, который призвал привести в порядок экономику Дагестана.
Владимир Путин: «Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути».
Как сообщил Песков, Путин заверил участников встречи, что поддержка Дагестана будет продолжена.
Дмитрий Песков: «Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают».
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