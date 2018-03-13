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    Названа дата возобновления регулярных рейсов Москва — Каир

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    Названа дата возобновления регулярных рейсов Москва — Каир

    Названа дата возобновления регулярных рейсов Москва — Каир

    «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля, с сегодняшнего дня начинается продажа билетов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

    Из сообщения ПАО «Аэрофлот»: «„Аэрофлот“ с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года».

    Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. А с 12 июня по 2 июля их планируется сделать ежедневными в связи с проведением в РФ чемпионата мира по футболу.

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    Прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В авиакатастрофе, произошедшей в ноябре 2015 года, погибли 224 человека. Решению об открытии авиасообщения предшествовала работа по усилению мер безопасности в аэропорту Каира.

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