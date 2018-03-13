Трамп сорвал рекордную для IT-сектора сделку

Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку почти на 150 млрд долларов. Он запретил продажу иностранцам компании Qualcomm — одного из крупнейших производителей чипов.
Дональд Трамп, стремясь защитить американские высокие технологии, сорвал рекордную для IT-сектора сделку. Он не дал сингапурской Broadcom купить Qualcomm — производителя микрочипов для Apple. Трамп решил, что это может подвергнуть угрозе безопасность Соединенных Штатов. Сделка оценивалась в 142 миллиарда долларов.
С 90-х годов по соображениям безопасности президенты США заблокировали только пять сделок, а Трамп за последние полгода сделал это уже дважды. Сингапурцы были готовы на серьезные уступки — например, перенести штаб-квартиру в США, но американского президента это не убедило.
По данным Bloomberg, логика советников Трампа была такая: новые хозяева Qualcomm сократили бы инвестиции в разработку мобильных сетей пятого поколения и США тогда проиграли бы в гонке китайцам. Сегодняшний запрет — лишь часть глобальной стратегии Трампа по сдерживанию китайской экспансии. Сюда же можно отнести и последние стальные тарифы и ограничение китайских инвестиций в США.
С 90-х годов по соображениям безопасности президенты США заблокировали только пять сделок, а Трамп за последние полгода сделал это уже дважды. Сингапурцы были готовы на серьезные уступки — например, перенести штаб-квартиру в США, но американского президента это не убедило.
По данным Bloomberg, логика советников Трампа была такая: новые хозяева Qualcomm сократили бы инвестиции в разработку мобильных сетей пятого поколения и США тогда проиграли бы в гонке китайцам. Сегодняшний запрет — лишь часть глобальной стратегии Трампа по сдерживанию китайской экспансии. Сюда же можно отнести и последние стальные тарифы и ограничение китайских инвестиций в США.
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