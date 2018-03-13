Миллер доложил Медведеву о мегарекордах «Газпрома»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил
премьер-министру Дмитрию Медведеву о том, как концерн отработал зимний период.
Из-за февральских морозов и спрос, и поставки на европейском рынке были рекордными.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В течение 10 дней „Газпром“ бил рекорды. 2 марта мегарекорд — 17,4 млрд. Очень-очень большие объемы поставлены потому, что „Газпром“ располагает соответствующими мощностями для удовлетворения пикового спроса».
Алексей Миллер также подчеркнул, что, несмотря на расторжение контрактов с Украиной, для транзита газа в Европу рисков нет, если не будет несанкционированного отбора со стороны «Нафтогаза». «Газпром» рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж в рамках новых разбирательств исправит дисбаланс интересов.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В течение 10 дней „Газпром“ бил рекорды. 2 марта мегарекорд — 17,4 млрд. Очень-очень большие объемы поставлены потому, что „Газпром“ располагает соответствующими мощностями для удовлетворения пикового спроса».
Алексей Миллер также подчеркнул, что, несмотря на расторжение контрактов с Украиной, для транзита газа в Европу рисков нет, если не будет несанкционированного отбора со стороны «Нафтогаза». «Газпром» рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж в рамках новых разбирательств исправит дисбаланс интересов.
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