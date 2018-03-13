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    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору. войны и вооруженные конфликты, Генштаб, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОколо 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

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    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

    Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

      Около 100 жителей Восточной Гуты сегодня смогли выйти из опасного района по гуманитарному коридору, организованному российскими военными. Среди них — женщины и дети. Все нуждающиеся сейчас получают необходимую помощь.

      Как заявили в Генштабе, сегодня готовится выход еще 1000 человек. При этом боевики не оставляют попыток сорвать мирный процесс: экстремисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним оппозиционеры удерживают гражданских в качестве живого щита. Мирные жители выходят на демонстрации, но боевики их жестко разгоняют. Так, только вчера во время одной из акций погибли несколько человек.

      Террористы готовят провокацию в Восточной Гуте, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия, об этом также рассказали в Генштабе. В Афтрисе обнаружили лабораторию по производству отравляющих веществ. Кроме того, в нескольких районах Гуты собрана массовка, которой предстоит изображать жертв атаки, — это и активисты «Белых касок», готовые снимать представление.

      Ситуация в районе стала главной темой заседания Совбеза ООН. Вашингтон занял категоричную позицию: если принятая организацией резолюция о перемирии в арабской республике не будет выполняться, то американцы оставляют за собой право нанести удар. В российском Минобороны заявили, что готовы принять ответные меры.

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