Около 100 человек покинули Восточную Гуту по гуманитарному коридору

Около 100 жителей Восточной Гуты сегодня смогли выйти из опасного района по гуманитарному коридору, организованному российскими военными. Среди них — женщины и дети. Все нуждающиеся сейчас получают необходимую помощь.
Как заявили в Генштабе, сегодня готовится выход еще 1000 человек. При этом боевики не оставляют попыток сорвать мирный процесс: экстремисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним оппозиционеры удерживают гражданских в качестве живого щита. Мирные жители выходят на демонстрации, но боевики их жестко разгоняют. Так, только вчера во время одной из акций погибли несколько человек.
Террористы готовят провокацию в Восточной Гуте, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия, об этом также рассказали в Генштабе. В Афтрисе обнаружили лабораторию по производству отравляющих веществ. Кроме того, в нескольких районах Гуты собрана массовка, которой предстоит изображать жертв атаки, — это и активисты «Белых касок», готовые снимать представление.
Ситуация в районе стала главной темой заседания Совбеза ООН. Вашингтон занял категоричную позицию: если принятая организацией резолюция о перемирии в арабской республике не будет выполняться, то американцы оставляют за собой право нанести удар. В российском Минобороны заявили, что готовы принять ответные меры.
Террористы готовят провокацию в Восточной Гуте, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия, об этом также рассказали в Генштабе. В Афтрисе обнаружили лабораторию по производству отравляющих веществ. Кроме того, в нескольких районах Гуты собрана массовка, которой предстоит изображать жертв атаки, — это и активисты «Белых касок», готовые снимать представление.
Ситуация в районе стала главной темой заседания Совбеза ООН. Вашингтон занял категоричную позицию: если принятая организацией резолюция о перемирии в арабской республике не будет выполняться, то американцы оставляют за собой право нанести удар. В российском Минобороны заявили, что готовы принять ответные меры.
Комментарии