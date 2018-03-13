Захарова иронично прокомментировала отставку Тиллерсона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, не обвинят ли Россию в причастности к увольнению с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Мария Захарова с иронией отреагировала на новость о кадровых перестановках в Госдепартаменте США, передает «Интерфакс». Комментируя решение об отстранении Рекса Тиллерсона, она задала вопрос: «Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?».
Президент США Дональд Трамп сегодня уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его преемником стал директор ЦРУ Майкл Помпео. А Центральное разведывательное управление впервые возглавит женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала должность замглавы ЦРУ.
Президент США Дональд Трамп сегодня уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Его преемником стал директор ЦРУ Майкл Помпео. А Центральное разведывательное управление впервые возглавит женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала должность замглавы ЦРУ.
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