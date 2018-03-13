Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка

    комментировать
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка

    На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка

    На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

    • Серьезная авария с пострадавшим произошла на востоке КАД.

    На внутренней стороне кольцевой автодороги перед съездом на Шафировский проспект столкнулись, по предварительным данным, три машины. В социальных сетях уже появились кадры аварии.

    От столкновения фургон оказался раскурочен, иномарка под ним вообще смятой. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Возможно, виновником ДТП стал водитель большегруза. Его вынесло в левый ряд, а уже в него на большой скорости врезалась иномарка.

    К счастью, обошлось без жертв. Пока сообщают только об одном пострадавшем водителе. В районе аварии скопилась небольшая просьба.

    На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка. ДТП, КАД, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru