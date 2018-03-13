На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка

На внутренней стороне кольцевой автодороги перед съездом на Шафировский проспект столкнулись, по предварительным данным, три машины. В социальных сетях уже появились кадры аварии.От столкновения фургон оказался раскурочен, иномарка под ним вообще смятой. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Возможно, виновником ДТП стал водитель большегруза. Его вынесло в левый ряд, а уже в него на большой скорости врезалась иномарка.К счастью, обошлось без жертв. Пока сообщают только об одном пострадавшем водителе. В районе аварии скопилась небольшая просьба.