На питерской кольцевой от удара оказались раскурочены грузовик и иномарка

Серьезная авария с пострадавшим произошла на востоке КАД.
На внутренней стороне кольцевой автодороги перед съездом на Шафировский проспект столкнулись, по предварительным данным, три машины. В социальных сетях уже появились кадры аварии.
От столкновения фургон оказался раскурочен, иномарка под ним вообще смятой. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Возможно, виновником ДТП стал водитель большегруза. Его вынесло в левый ряд, а уже в него на большой скорости врезалась иномарка.
К счастью, обошлось без жертв. Пока сообщают только об одном пострадавшем водителе. В районе аварии скопилась небольшая просьба.
От столкновения фургон оказался раскурочен, иномарка под ним вообще смятой. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Возможно, виновником ДТП стал водитель большегруза. Его вынесло в левый ряд, а уже в него на большой скорости врезалась иномарка.
К счастью, обошлось без жертв. Пока сообщают только об одном пострадавшем водителе. В районе аварии скопилась небольшая просьба.
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