В Крыму отказались от гуманитарной миссии Собчак

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский отреагировал на заявление Ксении Собчак, которая сообщила, что хотела бы отправиться на полуостров с гуманитарной миссией.
Полонский отметил, что Крым и без участия кандидата в президенты Ксении Собчак успешно развивается. Он также высказал предположение, что помощь нужна ей самой. Об этом сообщает РИА Новости.
Дмитрий Полонский: «Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не Республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации».
Полонский подчеркнул, что Крым на сегодняшний момент сам может «куда угодно отправить гуманитарную миссию». Как он отметил, Собчак, которая делает подобные заявления о полуострове, необходимо вмешательство медиков, чтобы «вернуть ей разум», цитирует Полонского сайт «Комсомольской правды».
Дмитрий Полонский: «Причем убежден, что в эту гуманитарную миссию мы обязаны включить еще и медицинских сотрудников. Они бы оказывали, помимо гуманитарной, еще медицинскую помощь. Я думаю, это единственный способ каким-то образом помочь людям, которые делают такие заявления, вернуть разум и сознание. Хотя, мне кажется, что это не очень-то и возможно».
Дмитрий Полонский: «Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не Республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации».
Полонский подчеркнул, что Крым на сегодняшний момент сам может «куда угодно отправить гуманитарную миссию». Как он отметил, Собчак, которая делает подобные заявления о полуострове, необходимо вмешательство медиков, чтобы «вернуть ей разум», цитирует Полонского сайт «Комсомольской правды».
Дмитрий Полонский: «Причем убежден, что в эту гуманитарную миссию мы обязаны включить еще и медицинских сотрудников. Они бы оказывали, помимо гуманитарной, еще медицинскую помощь. Я думаю, это единственный способ каким-то образом помочь людям, которые делают такие заявления, вернуть разум и сознание. Хотя, мне кажется, что это не очень-то и возможно».
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