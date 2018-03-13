СМИ: сотрудники ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде

В прессе появились сообщения о попытках представителей американских спецслужб встретиться в Таиланде со скандальной известной Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка).
О том, что ФБР проявило интерес к недавним громким заявлениям Рыбки, заявил CNN. Телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Таиланде сообщил, что сотрудники бюро связались с иммиграционной службой страны по поводу встречи с Рыбкой. Однако власти королевства отклонили запрос, так как встречаться с задержанными имеют право только члены семьи и законные представители.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщала, что дипломатическое ведомство не будет помогать Рыбке, арестованной в Таиланде за незаконные секс-тренинги, так как она не имеет американского гражданства.
Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщала, что дипломатическое ведомство не будет помогать Рыбке, арестованной в Таиланде за незаконные секс-тренинги, так как она не имеет американского гражданства.
Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.
Комментарии