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    СМИ: сотрудники ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде

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    СМИ: сотрудники ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде

    СМИ: сотрудники ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой в Таиланде

    В прессе появились сообщения о попытках представителей американских спецслужб встретиться в Таиланде со скандальной известной Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка).

    О том, что ФБР проявило интерес к недавним громким заявлениям Рыбки, заявил CNN. Телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Таиланде сообщил, что сотрудники бюро связались с иммиграционной службой страны по поводу встречи с Рыбкой. Однако власти королевства отклонили запрос, так как встречаться с задержанными имеют право только члены семьи и законные представители.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщала, что дипломатическое ведомство не будет помогать Рыбке, арестованной в Таиланде за незаконные секс-тренинги, так как она не имеет американского гражданства.

    смотретьПолиция Таиланда отказалась освободить под залог Лесли и Рыбку
    Полиция Таиланда отказалась освободить под залог Лесли и Рыбку
    Вашукевич записала видео, в котором обратилась к американским журналистам с предложением предоставить информацию о связях России с Дональдом Трампом и экс-главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на освобождение из тюрьмы.

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