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    Украинский военный погиб при пожаре на полигоне Широкий Лан

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    • Фото: @dneprotwit / twitter.com
    Украинский военный погиб при пожаре на полигоне Широкий Лан

    Украинский военный погиб при пожаре на полигоне Широкий Лан

    Украинский военный погиб при пожаре на полигоне Широкий Лан
  • Фото: @dneprotwit / twitter.com

    • Уголовное дело возбуждено после пожара на полигоне в Николаевской области Украины, в результате которого погиб один военный и семеро пострадали.

    Как сообщила пресс-служба сухопутных войск ВС Украины, пожар произошел в ночь на вторник. Было назначено служебное расследование.

    Официальный представитель генеральной прокуратуры страны Андрей Лысенко заявил, что военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара.

    Андрей Лысенко: «По факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по части второй статьи 412 УК Украины („Неосторожное уничтожение или повреждение оружия, боевых припасов, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества“)».

    По данным Лысенко, трагедия произошла из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военных.

    При этом, по словам Лысенко, еще до произошедшего пожара прокуратурой было возбуждено уголовное дело из-за того, что на этом полигоне не были обеспечены надлежащие условия проживания военных.

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