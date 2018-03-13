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    Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

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    Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

    Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

    На Ямале выясняют обстоятельства смерти пожилого жителя, погибшего в результате падения геодезического знака.

    Накануне два жителя, наткнувшись на конструкцию, решили срубить ее и пустить на дрова. Во время рубки вышка рухнула на одного из мужчин. Тот скончался на месте.

    По факту смерти начата доследственная проверка, сообщает сайт управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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