Геодезический знак убил жителя Ямала, пытавшегося срубить его на дрова

На Ямале выясняют обстоятельства смерти пожилого жителя, погибшего в результате падения геодезического знака.
Накануне два жителя, наткнувшись на конструкцию, решили срубить ее и пустить на дрова. Во время рубки вышка рухнула на одного из мужчин. Тот скончался на месте.
По факту смерти начата доследственная проверка, сообщает сайт управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По факту смерти начата доследственная проверка, сообщает сайт управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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