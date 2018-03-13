Арестован уралец, протаранивший машину бывшей жены

В Челябинской области арестован агрессивный водитель, разгромивший машину на парковке города
Катав-Ивановск. Оказалось, таким образом бывший муж отомстил супруге.
Пока разъяренный мужчина уничтожал машину своей бывшей жены, его не смущали ни крики соседей, ни угрозы вызвать полицейских. Услышав скрежет металла и вой сигнализации, жильцы дома вышли на балкон и включили камеры мобильных. К тому моменту серебристая иномарка, стоявшая во дворе, в прямом смысле впечаталась в железную опору.
Беспорядкам во дворе предшествовала семейная ссора, и мужчина решил отомстить бывшей супруге за прежние и новые обиды. Соседи явно были ни при чем, но их автомобили тоже оказались повреждены, а один из них сам едва не попал под колеса внедорожника, пытаясь остановить дебошира.
Хозяйка разбитого автомобиля рассказала, что бывший муж Юрий Трякшин продолжает ей угрожать, хотя развелись они несколько лет назад. По ее словам, экс-супруг часто приходил к ней домой пьяным и устраивал сцены, требуя, чтобы она вернулась к нему.
Отомстив, ревнивец скрылся. Правда, далеко уехать не смог — по пути он попал в ДТП, а сразу после его задержали стражи порядка.
Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области: «Возбуждены административные дела за отказ водителя от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также оставление места ДТП, участником которого он являлся. За последнее нарушение он арестован на двое суток».
Но, похоже, административным взысканием это дело не кончится. Полицейские решают вопрос о возбуждении против Трякшина уголовного дела за повреждение чужого имущества.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Беспорядкам во дворе предшествовала семейная ссора, и мужчина решил отомстить бывшей супруге за прежние и новые обиды. Соседи явно были ни при чем, но их автомобили тоже оказались повреждены, а один из них сам едва не попал под колеса внедорожника, пытаясь остановить дебошира.
Хозяйка разбитого автомобиля рассказала, что бывший муж Юрий Трякшин продолжает ей угрожать, хотя развелись они несколько лет назад. По ее словам, экс-супруг часто приходил к ней домой пьяным и устраивал сцены, требуя, чтобы она вернулась к нему.
Отомстив, ревнивец скрылся. Правда, далеко уехать не смог — по пути он попал в ДТП, а сразу после его задержали стражи порядка.
Ольга Штерк, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области: «Возбуждены административные дела за отказ водителя от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также оставление места ДТП, участником которого он являлся. За последнее нарушение он арестован на двое суток».
Но, похоже, административным взысканием это дело не кончится. Полицейские решают вопрос о возбуждении против Трякшина уголовного дела за повреждение чужого имущества.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Комментарии