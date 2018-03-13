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    Житель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной. нападения, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной

    Житель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной

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    Житель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной

    Житель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной

    Житель Петербурга рассказал о спасении девушки, изрезанной отвергнутым мужчиной

      История с нападением на студентку в Санкт-Петербурге получила продолжение. Подозреваемого — гражданина Казахстана — следователи объявили в международный розыск. У них есть все основания полагать, что тот мог скрыться на родине.

      Напомним, инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел на глазах у десятка очевидцев. Александр Махметов с ножом набросился на свою знакомую по интернет-переписке. Девушка осталась жива только благодаря помощи прохожего.

      Герой и спасенная встретились. При встрече Тимур Колосов без стеснения обнял пациентку питерской больницы, словно они старые приятели. А та с благодарностью смотрела на человека, который спас ей жизнь. Ведь судя по записи камеры наблюдения, которую приобщили к материалам уголовного дела, кавалер Лизы Земсковой действительно пытался убить ее: ножом ударил прямо в шею. При такой травме кровопотеря стремительная, говорят врачи. На ее удачу мимо проходил Тимур.

      Тимур Колосов: «Так рад, что ты живая, здоровая почти. Даже представить не можешь. Вышел из метро — лежит, кровью обливается».

      С Александром Махметовым петербурженка познакомилась в Интернете. Ненавязчивое общение быстро переросло в сетевой флирт. Потом была встреча, после которой Лиза поняла: это все же не ее человек. Но ухажер проявил настойчивость. Она согласилась на еще одно свидание, которое едва не закончилось трагично. Последнее, что помнит студентка, — приказной тон его просьбы.

      Лиза Земскова: «„Не надо, побудь со мной“. Я сказала: хватит. Он резко достал нож. Я не почувствовала боли. Когда я ложилась, я думала: все, конец».

      Тимур Колосов признался, что от вида крови его взяла оторопь. Он заметил, что никто не спешит помочь девушке. Пришлось вспомнить, чему обучали на курсе медподготовки в университете. Тимур крепко зажал поврежденную артерию и не отпускал, пока не приехала скорая. Череда операций и процедур переливания крови — и вот медикам удалось поставить пациентку на ноги.

      Следователи заочно предъявили Махметову обвинение. Он, кстати, после случившегося не постыдился позвонить родителям студентки и поинтересоваться, удалось спасти их дочь или нет. Разумеется, сейчас злоумышленник не дает о себе знать. Но Лиза надеется, что его поймают. Хотя уверяет, что теперь совсем его не боится. Она едва не потеряла жизнь, но вместе с тем обрела настоящего защитника.

      Подробности — в видеоматериале.

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