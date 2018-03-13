Суд в Чувашии отменил решение, обязывающее заключенного удалить татуировки со свастикой

Верховный суд Чувашии отменил постановление Чебоксарского районного суда, который ранее обязал заключенного удалить с тела татуировки с нацистской символикой.
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал о новом повороте в деле с татуировками чувашского заключенного.
Ранее Чебоксарский районный суд оштрафовал заключенного за татуировки со свастикой на 1000 рублей и принял решение конфисковать «предмет административного нарушения». Согласно решению суда, осужденный должен был самостоятельно удалить изображения с нацистской символикой. Но решение было обжаловано прокурором по просьбе «Агоры».
В результате Верховный суд Чувашии отменил постановление Чебоксарского районного суда. По словам Чикова, первоначальное решение об удалении тату означало, что заключенный фактически должен самостоятельно совершить членовредительство.
Ранее Чебоксарский районный суд оштрафовал заключенного за татуировки со свастикой на 1000 рублей и принял решение конфисковать «предмет административного нарушения». Согласно решению суда, осужденный должен был самостоятельно удалить изображения с нацистской символикой. Но решение было обжаловано прокурором по просьбе «Агоры».
В результате Верховный суд Чувашии отменил постановление Чебоксарского районного суда. По словам Чикова, первоначальное решение об удалении тату означало, что заключенный фактически должен самостоятельно совершить членовредительство.
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