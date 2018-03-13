Саратовский бизнесмен по прозвищу Профессор получил 5 лет за нападение на полицейских

Суд Саратова вынес приговор бизнесмену, виновному в нападении на полицейских. Алексей Ерусланов набросился на сотрудников МВД после того, как они вмешались в его конфликт с женой.
Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, весьма известному в Саратове бизнесмену вменяли нападение на сотрудников полиции, после того, как те вмешались в его ссору с женой на обочине трассы. Слушая приговор, подсудимый недоуменно покачивал головой: он, в отличие от супруги, до последнего надеялся на снисхождение.
Инцидент произошел в мае прошлого года. В салоне притормозившего у поста ДПС автомобиля сидели нетрезвый Ерусланов и его жена. Выясняли отношения, в какой-то момент мужчина то ли замахнулся на супругу, то ли даже ударил, в общем, правоохранители не могли не вмешаться.
Бизнесмен отказывался подчиниться и отчаянно сопротивлялся. Полицейским пришлось надеть на него наручники, но нарушитель не сдавался. Оскорблять, толкаться и даже угрожать Ерусланов, по словам полицейских, продолжил и в участке. А еще напомнил, что имеет отношение к «Чикуновским» (была такая преступная группировка в 90-е).
Правоохранители проверили и убедились: да, действительно, он был запечатлен на архивных кадрах вместе с участниками нашумевшей ОПГ. В ответе МВД Саратовской области на судебный запрос сказано, что Ерусланов некогда входил в состав преступного сообщества. В городе до сих пор многие помнят его как Профессора — под таким прозвищем он якобы был известен криминальному миру.
Статья, по которой предъявили обвинения Ерусланову за нападение на полицейских, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако прокурор просила для подсудимого 5 лет — эта просьба удовлетворена судом, именно столько он проведет в колонии общего режима.
Инцидент произошел в мае прошлого года. В салоне притормозившего у поста ДПС автомобиля сидели нетрезвый Ерусланов и его жена. Выясняли отношения, в какой-то момент мужчина то ли замахнулся на супругу, то ли даже ударил, в общем, правоохранители не могли не вмешаться.
Бизнесмен отказывался подчиниться и отчаянно сопротивлялся. Полицейским пришлось надеть на него наручники, но нарушитель не сдавался. Оскорблять, толкаться и даже угрожать Ерусланов, по словам полицейских, продолжил и в участке. А еще напомнил, что имеет отношение к «Чикуновским» (была такая преступная группировка в 90-е).
Правоохранители проверили и убедились: да, действительно, он был запечатлен на архивных кадрах вместе с участниками нашумевшей ОПГ. В ответе МВД Саратовской области на судебный запрос сказано, что Ерусланов некогда входил в состав преступного сообщества. В городе до сих пор многие помнят его как Профессора — под таким прозвищем он якобы был известен криминальному миру.
Статья, по которой предъявили обвинения Ерусланову за нападение на полицейских, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Однако прокурор просила для подсудимого 5 лет — эта просьба удовлетворена судом, именно столько он проведет в колонии общего режима.
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