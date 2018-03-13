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    Полиция изучает подозрительные посылки, доставленные в британский парламент

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    Полиция изучает подозрительные посылки, доставленные в британский парламент

    Полиция изучает подозрительные посылки, доставленные в британский парламент

    Полиция ведет расследование в британском парламенте. Речь идет об инциденте с неизвестным веществом в посылках.

    В пресс-службе британского парламента сообщили, что правоохранители изучают полученные подозрительные посылки, передает ТАСС.

    Пресс-служба парламента: «Столичная полиция в настоящий момент ведет исследование подозрительных предметов, полученных по почте в северном крыле здания Норман-Шоу».

    Как уточнили в Скотленд-Ярде, сообщение об инциденте поступило в 9:49 (12:49 по Москве). Правоохранители заверили, что пострадавших нет.

    Накануне в это же здание, где находятся офисы парламентариев, также были доставлены подозрительные посылки. Но обнаруженное в них вещество было признано безвредным.

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