Владельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки

Жители городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, предложили к аренде дополнительно около 10 тысяч квартир.
Такие данные портала ЦИАН приводит издание «Коммерсант». Самый большой прирост — в Саранске, Волгограде, Калининграде и других городах, где гостиниц не хватает.
При этом цены необоснованно завышены — от 30 до 450 тысяч рублей в сутки. Эксперты отмечают, что раньше эти квартиры вообще не сдавались.
Треть новых предложений приходится на Москву, на втором месте — Санкт-Петербург. Ну а сами болельщики, которые не успели забронировать места в отелях, предпочитают селиться в хостелах, чем в частных квартирах.
При этом цены необоснованно завышены — от 30 до 450 тысяч рублей в сутки. Эксперты отмечают, что раньше эти квартиры вообще не сдавались.
Треть новых предложений приходится на Москву, на втором месте — Санкт-Петербург. Ну а сами болельщики, которые не успели забронировать места в отелях, предпочитают селиться в хостелах, чем в частных квартирах.
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