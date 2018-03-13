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    Владельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки. жилье, тарифы и цены, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки

    Владельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки

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    Владельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки

    Владельцы квартир задрали цены на аренду в период ЧМ до 450 тыс. рублей в сутки

      Жители городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, предложили к аренде дополнительно около 10 тысяч квартир.

      Такие данные портала ЦИАН приводит издание «Коммерсант». Самый большой прирост — в Саранске, Волгограде, Калининграде и других городах, где гостиниц не хватает.

      При этом цены необоснованно завышены — от 30 до 450 тысяч рублей в сутки. Эксперты отмечают, что раньше эти квартиры вообще не сдавались.

      Треть новых предложений приходится на Москву, на втором месте — Санкт-Петербург. Ну а сами болельщики, которые не успели забронировать места в отелях, предпочитают селиться в хостелах, чем в частных квартирах.

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