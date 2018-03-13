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    Многодетная мать задушила 93-летнюю женщину-ветерана из-за 50 тысяч рублей

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    Многодетная мать задушила 93-летнюю женщину-ветерана из-за 50 тысяч рублей

    Многодетная мать задушила <nobr>93-летнюю</nobr> <nobr>женщину-ветерана</nobr> <nobr>из-за</nobr> 50 тысяч рублей

    В селе Дёмкино Липецкой области раскрыто убийство 93-летней участницы Великой Отечественной войны. Выяснилось, что расправу над пожилой женщиной учинила многодетная мать.

    Мать шестерых детей задержана в Липецкой области за убийство женщины-ветерана. По версии следствия, злоумышленница пришла в гости к своей жертве, чтобы взять деньги в долг. Получив отказ, подозреваемая напала на престарелую женщину и затянула платок на ее шее, потерпевшая скончалась. Гостья похитила 50 тысяч рублей из сбережений хозяйки и покинула дом. Тело 93-летней участницы войны обнаружила ее соседка, которая пришла навестить подругу. Она и обратилась в правоохранительные органы.

    Как сообщает сайт регионального управления СК РФ, спустя сутки подозреваемая была задержана. По ходатайству следователя ее заключили под стражу.

    СУ СК РФ по Липецкой области: «Установлено, что подозреваемая, являющаяся матерью шестерых детей и лишенная родительских прав, ранее судима за кражу и вела асоциальный образ жизни. Вину в совершении особо тяжкого преступления признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего».

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