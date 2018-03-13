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    Руслан Алехно подарил участнице проекта «Ты супер!» талисман на удачу

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    • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС
    Руслан Алехно подарил участнице проекта «Ты супер!» талисман на удачу

    Руслан Алехно подарил участнице проекта «Ты супер!» талисман на удачу

    Руслан Алехно подарил участнице проекта «Ты супер!» талисман на удачу
  • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

    • Новый конкурсный день международного проекта «Ты супер!» зрители НТВ увидят в субботу, 17 марта. Юные исполнители готовятся выступить в отборочном туре. Ребята очень волнуются, ведь это их шанс стать показать свои таланты и оказаться на одной сцене со звездами первой величины. Поддержать участницу из Белоруссии Веру Ярошик приехал ее земляк популярный певец Руслан Алехно.

    15-летняя Вера Ярошик из агрогородка Дивина с детства занимается музыкой. Начинающая певица очень любит все необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу она остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под называнием цимбалы. А вот для выступления Вера выбрала песню певицы Адель.

    Поддержать конкурсантку в ответственный и волнительный момент пришел артист Руслан Алехно. Он подарил плюшевого белого медведя и исполнил вместе с Верой песню «Мой родны кут» на белорусском языке, растрогавшую весь зал.

    Руслан Алехно: «Верочка, дорогая, стоя за кулисами, я так же переживал за тебя, как и Виктор Яковлевич Дробыш. Я поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Ты молодец! Несмотря ни на что, ты справилась и замечательно выступила».

    Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России и других стран заявить о себе.

    Подробности встречи известного певца Руслана Алехно и участницы Веры Ярошик смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 марта, в 20:00.

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