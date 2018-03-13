Руслан Алехно подарил участнице проекта «Ты супер!» талисман на удачу

Новый конкурсный день международного проекта «Ты супер!» зрители НТВ увидят в субботу, 17 марта. Юные исполнители готовятся выступить в отборочном туре. Ребята очень волнуются, ведь это их шанс стать показать свои таланты и оказаться на одной сцене со звездами первой величины. Поддержать участницу из Белоруссии Веру Ярошик приехал ее земляк популярный певец Руслан Алехно.
15-летняя Вера Ярошик из агрогородка Дивина с детства занимается музыкой. Начинающая певица очень любит все необычное, поэтому при поступлении в музыкальную школу она остановила свой выбор на старинном струнном инструменте под называнием цимбалы. А вот для выступления Вера выбрала песню певицы Адель.
Поддержать конкурсантку в ответственный и волнительный момент пришел артист Руслан Алехно. Он подарил плюшевого белого медведя и исполнил вместе с Верой песню «Мой родны кут» на белорусском языке, растрогавшую весь зал.
Руслан Алехно: «Верочка, дорогая, стоя за кулисами, я так же переживал за тебя, как и Виктор Яковлевич Дробыш. Я поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Ты молодец! Несмотря ни на что, ты справилась и замечательно выступила».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России и других стран заявить о себе.
Подробности встречи известного певца Руслана Алехно и участницы Веры Ярошик смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 марта, в 20:00.
Поддержать конкурсантку в ответственный и волнительный момент пришел артист Руслан Алехно. Он подарил плюшевого белого медведя и исполнил вместе с Верой песню «Мой родны кут» на белорусском языке, растрогавшую весь зал.
Руслан Алехно: «Верочка, дорогая, стоя за кулисами, я так же переживал за тебя, как и Виктор Яковлевич Дробыш. Я поздравляю тебя с прекрасным выступлением. Ты молодец! Несмотря ни на что, ты справилась и замечательно выступила».
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России и других стран заявить о себе.
Подробности встречи известного певца Руслана Алехно и участницы Веры Ярошик смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 марта, в 20:00.
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