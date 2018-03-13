Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Российскому олигарху Саввиди предъявили обвинения после скандала на матче в Греции

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Левитин
    Российскому олигарху Саввиди предъявили обвинения после скандала на матче в Греции

    Российскому олигарху Саввиди предъявили обвинения после скандала на матче в Греции

    Российскому олигарху Саввиди предъявили обвинения после скандала на матче в Греции
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Левитин

    • Прокуратура Греции предъявила российскому бизнесмену Ивану Саввиди, владеющему греческим футбольным клубом ПАОК, обвинение в нарушении спортивных регламентов во время матча чемпионата страны.

    В пресс-службе российского холдинга «Группа Агроком», принадлежащего Саввиди, подчеркнули, что ни о каких угрозах и оружии в деле речи не идет.

    «Группа Агроком»: «Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет».

    Матч 25-го тура чемпионата Греции между командами АЕК и ПАОК был прерван после того, как Саввиди выбежал на поле и, по словам очевидцев, угрожал судье, требуя засчитать гол, отмененный из-за офсайда. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОК была кобура с предметом, похожим на пистолет.

    После инцидента АЕК отказался доигрывать матч из-за угрозы безопасности игроков, а проведение чемпионата Греции по футболу и розыгрыш Кубка страны были приостановлены.

    Полиция выписала ордер на задержание Саввиди и четверых его охранников. Выход на поле во время матча в Греции является нарушением спортивного законодательства и наказывается штрафом или условным сроком.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru