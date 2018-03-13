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    Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ

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    Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ

    Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ

    В Москве обеспокоены планами украинских радикалов помешать проведению голосования на выборах президента РФ в российских дипучреждениях.

    В своем заявлении МИД РФ потребовал от киевских властей обеспечить безопасность и предотвратить возможные провокации.

    МИД РФ: «Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России».

    На Смоленской площади также призвали международные организации и структуры «оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам», сообщает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось, что представители сразу нескольких националистических организаций Украины заявили о планах помешать проведению выборов на территориях дипломатических учреждений. Экстремисты намеревались заблокировать проходы в здания диппредставительств и устроить «коридор позора» пришедшим на избирательные участки.

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