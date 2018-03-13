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    Юрий Лоза раскрыл детали гибели растерзанного собаками в Подмосковье молодого человека

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    • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС
    Юрий Лоза раскрыл детали гибели растерзанного собаками в Подмосковье молодого человека

    Юрий Лоза раскрыл детали гибели растерзанного собаками в Подмосковье молодого человека

    Юрий Лоза раскрыл детали гибели растерзанного собаками в Подмосковье молодого человека
  • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

    • Музыкант Юрий Лоза рассказал, что молодой человек его племянницы, которого разорвали собаки в Подмосковье, не спасал женщину, это сделал другой мужчина.

    Ранее Лоза сообщил, что его племянница беременна от молодого человека, которого загрызли собаки в подмосковной Истре, и что он погиб, спасая женщину от стаи собак. Однако позднее на своей странице в Facebook Лоза сообщил, что от собак женщину отбил другой мужчина.

    Юрий Лоза: «По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем».

    Тем не менее, как написал Лоза, «это дела не меняет».

    Юрий Лоза: «Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях».

    О нападении собак на людей под Истрой стало известно 11 марта. Пресс-служба подмосковного управления СКР сообщила, что под Истрой животные набросились на мужчину и женщину. Молодой человек скончался, пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

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    Следователи установят, кто подкармливал псов-людоедов в Истре
    По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли молодого человека, уже удалось поймать. Возбуждено уголовное дело о халатности.

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