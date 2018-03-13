Юрий Лоза раскрыл детали гибели растерзанного собаками в Подмосковье молодого человека

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что молодой человек его племянницы, которого разорвали собаки в Подмосковье, не спасал женщину, это сделал другой мужчина.
Ранее Лоза сообщил, что его племянница беременна от молодого человека, которого загрызли собаки в подмосковной Истре, и что он погиб, спасая женщину от стаи собак. Однако позднее на своей странице в Facebook Лоза сообщил, что от собак женщину отбил другой мужчина.
Юрий Лоза: «По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем».
Тем не менее, как написал Лоза, «это дела не меняет».
Юрий Лоза: «Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях».
О нападении собак на людей под Истрой стало известно 11 марта. Пресс-служба подмосковного управления СКР сообщила, что под Истрой животные набросились на мужчину и женщину. Молодой человек скончался, пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.
По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли молодого человека, уже удалось поймать. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Юрий Лоза: «По вновь поступившей информации, ранее подвергшаяся нападению женщина хоть и в реанимации, но должна выкарабкаться. Да, от собак ее отбил другой мужчина, да, не мой родственник оказался героем».
Тем не менее, как написал Лоза, «это дела не меняет».
Юрий Лоза: «Ведь Олега собаки загрызли на том же месте через два часа, и именно он своей смертью привлек внимание к этой проблеме, и сейчас ею занимаются уже на всех уровнях».
О нападении собак на людей под Истрой стало известно 11 марта. Пресс-служба подмосковного управления СКР сообщила, что под Истрой животные набросились на мужчину и женщину. Молодой человек скончался, пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.
По данным местных властей, собак, которые, предположительно, загрызли молодого человека, уже удалось поймать. Возбуждено уголовное дело о халатности.
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