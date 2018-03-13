Избившего москвичку водителя приговорили к исправительным работам

Мировой судебный участок столичного района Хамовники приговорил к шести месяцам исправительных работ Руслана Вьюнова, который в мае прошлого года избил женщину, переходившую с детьми дорогу в центре Москвы.
Инцидент произошел 5 мая прошлого года. Вьюнов на автомобиле BMW на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал женщину и не менее двух раз ударил ее в предплечье.
Вьюнов частично признал вину. Как выяснилось, за ним числились также многочисленные штрафы за нарушения ПДД. Уголовное дело находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Приговором суда Вьюнову назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей — с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей.
Вьюнов частично признал вину. Как выяснилось, за ним числились также многочисленные штрафы за нарушения ПДД. Уголовное дело находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Приговором суда Вьюнову назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей — с Вьюнова взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей.
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